MERCATO: Catania-Catanzaro, si continua a ragionare su possibili scambi

Il Catanzaro non molla la presa per Davis Curiale. Il profilo dell’attaccante è già da qualche anno finito nel mirino giallorosso. Per vari motivi il passaggio di Curiale al Catanzaro non si è mai concretizzato, ma adesso che il giocatore è in uscita la società calabrese prova a premere sull’accelerato. E Curiale potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. Giuseppe Statella, Mamadou Kanoutè e Giacomo Tulli figurano tra le opzioni. Alla fine l’operazione di trasferimento della punta italo-tedesca potrebbe andare in porto con l’inserimento nella trattativa di almeno uno dei giocatori citati. Si attendono nuovi contatti tra le parti, ma è altrettanto bene ricordare che il Catanzaro non è l’unica società sulle tracce di Curiale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***