MERCATO: Catania, chi resta? La situazione a tre settimane dal gong

Lunedì 5 ottobre chiuderà ufficialmente i battenti il calciomercato. Lo scenario in casa Catania vede numerose partenze. Al contrario di quanto si prevedeva tempo fa, saranno in pochi a continuare a vestire la maglia rossazzurra. Tuttavia non si rivelerà semplice per tutti i giocatori in uscita trovare nuova sistemazione, a causa delle nuove regole fissate per le liste di tesseramento. Ad oggi, rispetto al gruppo della passata stagione, si va verso la permanenza dei soli Calapai, Pinto, Silvestri, Biondi, Dall’Oglio, Welbeck e Manneh. Da valutare Martinez e Noce, ma anche loro dovrebbero restare. Tre settimane ancora ed il Catania potrà esclusivamente concentrarsi sul campionato. Nel frattempo si lavora con gli ultimi innesti per completare l’organico a disposizione di mister Raffaele.

