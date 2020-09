MERCATO: Catania, sfuma l’acquisto di Naessens ma in attacco si farà altro

Jens Naessens non indosserà la maglia del Catania. Lo svincolato attaccante belga si è allenato per qualche giorno a Torre del Grifo, il Catania ha valutato concretamente la possibilità di metterlo sotto contratto e sembravano esserci tutti i presupposti affinchè l’operazione andasse in porto, con la firma vicina sull’accordo che lo avrebbe legato al club dell’Elefante una volta sostenute le visite mediche. Altre società si sono però inserite tempestivamente nella trattativa e l’affare è sfumato sul più bello. La società rossazzurra, comunque, continua a sondare il mercato degli attaccanti. Manuel Sarao non sarà sicuramente l’ultimo innesto per il reparto offensivo. Reginaldo – che la stampa calabrese avvicina sensibilmente al Catania – e Pietro Cianci tra i profili considerati.

