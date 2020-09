Esterno dotato di corsa e fisicità, Giuseppe Statella viene accostato al Catania dalla stampa calabrese. Precisamente dai colleghi di catanzaroinforma.it. Il cartellino del giocatore ex Cosenza appartiene al Catanzaro, che sta cercando una nuova sistemazione per lui dopo due stagioni in giallorosso. Al momento rappresenta solo un’idea per la società etnea. Si registrano anche le ipotesi Ravenna e Vibonese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***