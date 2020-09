MERCATO: Cianci e Costantino trovano sistemazione altrove

Un paio di contatti si erano registrati con il Catania per l’attaccante Pietro Cianci (nella foto, ndr) ed una richiesta d’informazioni per la punta Rocco Costantino. La società rossazzurra, in entrambi i casi, non ha approfondito la questione puntando decisamente sul brasiliano Reginaldo. Adesso sia Cianci che Costantino hanno trovato nuova sistemazione. Il primo, che sembrava in procinto di trasferirsi al Bari, lascia Teramo per approdare al Potenza; il secondo, invece, saluta la Triestina firmando un biennale con il Modena.

