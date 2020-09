VERSO CATANIA – PAGANESE: gara da ex per Reginaldo e Pantanelli

Si avvicina l’esordio in campionato del Catania. Per l’occasione, l’attaccante Reginaldo ed il preparatore dei portieri Armando Pantanelli sfogliano l’album dei ricordi. Sì, perchè entrambi hanno indossato la maglia della Paganese. Il brasiliano ha vissuto un’annata molto positiva nella stagione 2016/17, che lo vide per la prima volta in carriera provare l’esperienza in terza serie. Reginaldo si calò perfettamente nella realtà azzurrostellata con un bottino di 11 reti e 6 assist in 30 apparizioni. Contribuendo a portare la Paganese ai Play Off. Pantanelli, invece, difese i pali della Paganese tra il 2008 ed il 2010, anch’egli in Lega Pro: salvezza ottenuta senza passare dai Play Off al primo anno, con mister Eziolino Capuano in panchina, retrocessione sul campo nella successiva stagione ma i campani furono successivamente ripescati.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***