Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoreggina.com, la Reggina neo promossa in Serie B avrebbe proposto al Catania il cartellino dell’attaccante francese Abdou Doumbia. Accostato più volte negli anni ai rossazzurri, il giocatore classe 1990 va in scadenza di contratto a giugno 2021 e certamente non rientra nei piani del club amaranto in vista della prossima stagione.

