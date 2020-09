MERCATO – Romano (Pres. Viterbese): “Mbende e Salandria, che acquisti! Abbiamo pagato il cartellino di entrambi”

Nel corso di una conferenza stampa Marco Arturo Romano, Presidente della Viterbese, si sofferma in particolare sui neo acquisti Moïse Emmanuel Mbende e Francesco Salandria, prelevati entrambi dal Catania in questa sessione di calciomercato:

“Mbende è un calciatore che voleva tutta l’Italia – dice – Lo cercavamo da 3-4 mesi. Si tratta di un giocatore che ci invidiano tutti e ce lo stanno già chiedendo. Guadagna intorno a 85mila euro netti. Non male per un 24enne con passaporto tedesco cresciuto nel Borussia Dortmund. Ragazzo di prospettiva, Salandria è un altro ottimo giocatore. Entrambi erano titolari a Catania, non a Canicattì, facevano parte della rosa di un club che l’anno scorso era partito per vincere il campionato. Tengo a sottolineare che per entrambi abbiamo dovuto pagare il cartellino”.

