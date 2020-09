MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali dell’ultima settimana

Nella settimana che va da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre si sono concluse ufficialmente diverse operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, il Bari ha comunicato gli ingaggi del terzino destro Cristian Andreoni dall’Ascoli e del difensore centrale Alessandro Minelli in prestito dalla Juventus, cedendo a titolo temporaneo Francesco Bolzoni e Cosimo Nannini al Lecco. Il Palermo ha integrato in organico il terzino sinistro Niccolò Corrado dall’Inter (prestito con diritto di riscatto e contro riscatto) e il centrocampista Andrea Palazzi dal Monza (prestito secco).

Il Catanzaro si è assicurato il portiere Giacomo Branduani dall’Empoli e ha esteso di due anni il contratto del difensore Cristian Riggio, mentre la Juve Stabia ha ufficializzato gli arrivi dell’attaccante Niccolò Romero (Südtirol), del difensore Roberto Codromaz (Triestina), dei centrocampisti Luca Berardocco dal Südtirol e Jacopo Scaccabarozzi dal Lecco. La Ternana ha deciso di privarsi del laterale destro Luca Parodi, il quale si è accordato con l’Alessandria per tre anni.

La Turris ha piazzato il colpo Luca Giannone a parametro zero, assicurandosi inoltre l’attaccante Luca Pandolfi dalla Virtus Entella e il centrocampista Nunzio Brandi in prestito dal Verona. Lorenzo Paolucci torna a Monopoli (in prestito dalla Reggina), dove si segnala anche l’approdo dell’attaccante Scott Arlotti dal Rimini, mentre la Virtus Francavilla ha preso il difensore Alessandro Celli in prestito con diritto di riscatto dal Pescara e la Casertana il portiere Vladan Dekic a titolo temporaneo dal Pisa.

Prosegue l’operazione di rinnovamento della Vibonese con gli arrivi del difensore centrale Matteo Bachini, del terzino sinistro Alessio Rasi dall’Albinoleffe e del trequartista Marco Spina dalla Spal. Infine la Paganese ha esteso di un altro anno il contratto del centrocampista Simone Mattia, firmato l’addestramento tecnico dell’attaccante Giuseppe Guadagni e ceduto in prestito alla Fidelis Andria il giovane portiere Dario Anatrella.

