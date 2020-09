EX ROSSAZZURRI: Gomez, forte interesse dall’Arabia Saudita

Forte interesse dall’Arabia Saudita per Alejandro Gomez. L’ex attaccante del Catania, autentica bandiera e trascinatore dell’Atalanta, secondo il portale specializzato tuttomercatoweb.com piacerebbe molto all’Al-Nasr. La società in questione avrebbe recapitato alla famiglia Percassi un’offerta da 15 milioni e un ricco contratto da 6 milioni più bonus per due anni al capitano nerazzurro. Proposta economicamente molto allettante. Valutazioni in corso, il ‘Papu’ ci pensa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***