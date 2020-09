MERCATO: Serie C Girone C, le operazioni ufficiali dell’ultima settimana

Nella settimana che va da lunedì 21 settembre a lunedì 28 si sono concluse ufficialmente diverse operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, il Bari ha ceduto il centrocampista Andrea Schiavone alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto. Poker di arrivi a Palermo: i centrocampisti Moses Odjer dal Trapani e Jeremie Broh dal Sassuolo e gli attaccanti Mamadou Kanoute dal Catanzaro e Nicola Rauti in prestito dal Torino. La Ternana ha definito con l’Ascoli lo scambio Laverone-Sini, prolungando di un altro anno l’accordo con il difensore Modibo Diakitè, mentre la Viterbese ha prelevato il terzino sinistro Gabriele Galardi in prestito dal Milan.

L’Avellino è stato tra i club più attivi in settimana. Gli irpini hanno ingaggiato i difensori centrali Luigi Silvestri dal Potenza e Mario Nikolic dalla Dinamo Zagabria, il terzino sinistro Fabio Tito dalla Vibonese e l’esterno offensivo Emanuele Adamo dalla Casertana, cedendo Fabiano Parisi all’Empoli. La Juve Stabia si è cautelata in porta con l’ex Teramo Matteo Tomei dopo l’infortunio di Danilo Russo, via Francesco Forte (Venezia), Adriano Mezavilla (Sorrento) ed Emanuele Polverino (Cilento, Serie D). Il Potenza ha rimpinguato la difesa con il rumeno Deian Boldor dal Verona e l’attacco con Pietro Cianci dal Teramo, estendendo fino al 2022 i contratti di Coccia e Viteritti.

Il Monopoli ha individuato in Manuel Nicoletti il sostituto di Daniele Donnarumma. Il club pugliese ha ceduto inoltre Giuseppe Fella alla Salernitana e il portiere Vittorio Antonino al Grosseto, risolvendo il contratto di Vittorio Triarico e firmando l’addestramento tecnico con Gianmarco Antonacci e Christian Nina. Con gli arrivi di Luigi Cuppone, Fabrizio Buschiazzo e Alessandro Bordin (in prestito dallo Spezia), la Casertana ha proseguito la propria campagna di rafforzamento. Ai saluti Leonardo Longo e Gaston Corado (Castrovillari).

La Paganese, reduce dal pareggio di Catania, ha ufficializzato gli arrivi di Alessio Benedetti (ex Gubbio), Emanuele Cigagna (in prestito dal Venezia) e Giuseppe Esposito (addestramento tecnico). Subito decisivo per le sorti del Teramo (che ha ceduto Cristini alla Sambenedettese) l’esterno offensivo Davide Di Francesco, giunto in prestito dall’Ascoli. La Cavese ritrova tra le propria fila Andrea Migliorini ed Emmanuele Matino, integrando in organico pure gli attaccanti Riccardo Forte (ex Milan), Enrico Oviszach (ex Udinese) e Giuseppe Montaperto (in prestito dall’Empoli). Risoluzione contrattuale per Claudio Galfano.

