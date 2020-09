MERIDI: quote societarie in vendita, offerte entro 15 giorni

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Come noto, il 95.4% delle quote del Calcio Catania appartiene alla Sport Investment Group Italia (Sigi) che ha effettuato il passaggio di consegne da Finaria attraverso l’aggiudicazione dell’asta competitiva in Tribunale. Il 4.6%, però, è ancora detenuto da Meridi che cerca nuovi acquirenti. La Sigi è al lavoro per formalizzare la rivelazione di tale quota. Si richiede l’invio di offerte entro quindici giorni. Offerte che, secondo quanto riporta il quotidiano locale, dovranno essere vincolanti e migliorative rispetto alla proposta, già pervenuta, di 190 mila euro.

