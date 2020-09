MONOPOLI: testa alla Coppa Italia, poi il Catania. Ingaggiato l’ex Bastrini

Monopoli corsaro all’esordio in campionato a Castellammare di Stabia. I prossimi avversari del Catania, però, hanno poco tempo a disposizione per godersi la vittoria. Mercoledì, infatti, saranno di scena in Coppa Italia sul campo della Reggiana per il secondo turno eliminatorio. Dispendio d’energie ulteriore per la formazione biancoverde che, giocoforza, dovrà ruotare l’undici titolare tenendo anche conto dell’impegno di domenica con gli etnei. Intanto il mercato consegna al tecnico Giuseppe Scienza l’ex difensore del Catania Alessandro Bastrini, che torna a Monopoli a distanza di un anno, ed il centrocampista classe 1993 cresciuto nelle giovanili del Palermo Francesco Vassallo.

