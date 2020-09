PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Bentornato a casa, Mariano”

I Liotrizzati, noto gruppo di tifosi che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, accolgono così il ritorno in Sicilia di Mariano Izco su Facebook:

“La querelle Biagianti non oscura né ci distrae dal ritorno di Izco in rossazzurro. Sono due cose diverse. Al netto di considerazioni extra campo e di statistica, il ritorno di Marianito ci può fare solo piacere. Perché è rimasto a Catania finche gliel’hanno permesso, perché ha sempre avuto nostalgia di Catania e perché ha sempre portato Catania e i suoi tifosi nel cuore. Quindi sarebbe folle e irriguradoso non mostrargli affetto, che peraltro si è ampiamente meritato. Noi, da par nostro, sappiamo cosa sia dare il giusto merito e i giusti attestati di stima a chi ha contribuito alla storia rossazzurra. Noi, magari a Torre del Grifo su questo argomento si sono un po’ distratti. E poi in ultima considerazione, come non voler bene a chi ha purgato a domicilio la rubentus? Quella sponda ricevuta, quella cavalcata verso Manninger, il pallone in fondo alla rete e la corsa pazza di gioia verso i compagni, sono tra le più belle pagine di storia del Catania. E per volergli bene, basterebbe solo quello. Ben tornato a casa Mariano”.

