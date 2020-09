PELLEGRINO: “Claiton, Reginaldo e Izco vecchietti ancora tonici”

Soddisfatto il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino per lo svolgimento del mercato rossazzurro, al Corriere dello Sport:

“La strategia era quella di fare la squadra e poi cedere. Per fortuna avevo seminato per tempo, ancora prima che il club passasse a Sigi, cosicché una volta rilevato il Catania abbiamo avuto l’opportunità di procedere con passo svelto. Reginaldo, Claiton e Izco? Vecchietti ancora tonici. Claiton è un grandissimo giocatore e con i tempi giusti. Sono certo che farà grandi cose. Ma anche Reginaldo in questi primi allenamenti ha dimostrato di essere motivatissimo. Sono contento, perché proprio loro possono fare da traino per tutti gi altri assieme a Izco. Magari non partirà dalla prima gara nell’undici iniziale, ma di lui avremo bisogno”.

Pellegrino ha anche sottolineato che ci saranno altre operazioni in entrata, a completamento dell’organico a disposizione di mister Raffaele.

