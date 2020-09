PELLEGRINO: “Gatto, stiamo lavorando. Reginaldo non arriverà. Valutiamo prestiti dalla A, abbiamo tanti giovani in rosa”

Lunga intervista rilasciata dal Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino ai microfoni di tuttoc.com. Queste le sue parole in tema di calciomercato:

“In questi anni il Catania ha vissuto di proclami e di giocatori dal bel nome. Oggi il Catania guarda e lavora a fari spenti, cercando giocatori che devono identificarsi col Catania e con la città. Questa è la differenza. La stranezza di questo calcio è che a volte non si riescono a valorizzare giocatori che meritano più di quelli che sono sponsorizzati, ingiustamente, da critica e addetti ai lavori. In quest’ottica rientrano gli arrivi di Zanchi e Albertini. Gatto? Ci stiamo lavorando, oggi e domani saranno giorni decisivi”.

“L’identikit del bomber? Sarà un grande giocatore che si incastrerà bene con le idee dell’allenatore. Può essere un corazziere o un giocatore di movimento o anche un trequartista. Alto o basso, non interessa. L’importante è che sia funzionale al gioco del mister. Quando arriverà non posso dirlo perché questo mercato è molto anomalo, per via di queste liste che devono essere rispettate. Bisogna avere pazienza: ci sono tanti giocatori a spasso, tanti esuberi e anche tante proposte ricevute. Reginaldo? No, non sarà lui”.

“Minutaggio? Il Catania ha già dei giovani in rosa: Pecorino, Arena, Rossitto, Di Stefano, Noce, Panebianco, Biondi. Tanti ragazzi che possono dare il proprio contributo alla squadra. Nel nostro progetto non c’è la semplice idea del minutaggio ma il far diventare giocatori questi ragazzi. Se c’è qualche giovane che merita, giocherà, questo è il piano. Fermo restando che, con le rose a 22, dovremo essere bravi a scegliere i giocatori giusti, prestiti compresi. Stiamo valutando una serie di ragazzi di Serie A a titolo temporaneo ma non sarà semplice prenderli: mentre prima potevi allargare la rosa guardando alla A, adesso sei limitato anche nel numero dei prestiti, visto che rientrano comunque nel limite dei 22”.

