PORTIERI: Furlan via… e Martinez?

Mentre si lavora per definire la cessione di Jacopo Furlan al Livorno, il Catania è alla ricerca di un sostituto all’altezza. Nei giorni scorsi si è fatto insistentemente il nome di dell’ex Cosenza Pietro Perina che, dal canto suo, ha fatto sapere di essere ben disposto ad un eventuale trasferimento in Sicilia. Trattativa sulla base di un accordo triennale. Nelle ultime ore, però, c’è stata un’accelerata per il portiere di proprietà del Bologna Antonio Santurro, il quale approderebbe sotto il vulcano con la formula del prestito.

Uno tra Perina e Santurro verrà contrattualizzato dal Catania, oppure arriveranno entrambi? Ipotesi da non scartare. In questo caso lascerebbe Torre del Grifo lo spagnolo Miguel Ángel Martínez. Sarà rivoluzione anche a difesa dei pali per l’Elefante?

