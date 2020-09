RAFFAELE: “C’è da migliorare molto, ripartiamo dall’atteggiamento della ripresa. Siamo stati ingenui”

Non è soddisfatto mister Giuseppe Raffaele, a conclusione della partita che il Catania ha pareggiato in extremis contro la Paganese:

“E’ stata una gara subito condizionata dal gol della Paganese. Non siamo riusciti a pareggiare prima ed è diventato poi difficile scardinare la loro difesa, anche perchè mettevano tutti gli uomini dietro la linea della palla. C’è da migliorare molto, ma con determinazione abbiamo cercato e ottenuto questo pareggio. Fosse arrivato prima avremmo avuto più probabilità di vincere la partita. L’episodio del penalty non l’ho visto bene, non mi sembrava rigore. Comunque, anche se avessimo trovato il guizzo per vincere, resta il fatto che c’è molto da lavorare. Poi se l’episodio gira negativamente aumentano le difficoltà nel cercare di risolvere le situazioni. L’atteggiamento del secondo tempo mi lascia ben sperare ma dobbiamo finalizzare meglio la mole di gioco. Nella prima frazione eravamo spesso prevedibili. Abbiamo ruotato giocatori nell’arco dei 90′, tenendo anche conto di chi aveva speso tanto col Notaresco. Gli inizi di campionato sono particolari, noi non siamo partiti con i tre punti. Dobbiamo sapere stringere i denti in alcune situazioni, è fondamentale non commettere ingenuità perchè oggi essere andati sotto, in un momento in cui non siamo al top fisicamente e come organizzazione di gioco, ci ha reso la vita difficile. Siamo stati molto ingenui, non dobbiamo regalare niente ai nostri avversari. In settimana analizzeremo bene questa gara e prepareremo la trasferta di Monopoli facendo una partita che ci permetta di crescere”.

