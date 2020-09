SERIE C 2020-21: sale l’attesa per gironi e calendari, il Catania si prepara al tour de force

Sale l’attesa per la composizione ufficiale dei tre gironi della prossima edizione della Serie C e il sorteggio dei calendari, al momento congelati in attesa della sentenza definitiva sul procedimento Bitonto-Picerno.

A Torre del Grifo si sgomita e si suda sotto lo sguardo vigile del tecnico Giuseppe Raffaele, mentre gli acquisti stanno arrivando alla spicciolata. Dopo Alessandro Albertini, Andrea Zanchi e Alessandro Gatto, il club etneo ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista ecuadoregno Luis Alberto Maldonado. Questi sono alcuni dei volti nuovi di una squadra pronta a dare battaglia in un torneo che si annuncia competitivo e dalla spiccata carica agonistica.

L’inizio a settembre inoltrato con chiusura stabilita per il 25 aprile 2021 costringerà tutte le squadre a compiere un autentico tour de force con diverse partite infrasettimanali da giocare. Non si tratta di una novità assoluta per il Catania, che due anni fa iniziò il campionato di Serie C entrando in gioco alla quarta giornata. Durante la stagione, la formazione rossazzurra fu chiamata a recuperare quattro partite con il gran dispendio di energie fisiche e mentali che ne conseguì. Per questo motivo occorre prepararsi adeguatamente e allestire una panchina con ricambi all’altezza. I primi turni di Coppa Italia (il 23 settembre si giocherà al “Massimino” Catania-San Nicolò Notaresco), saranno utili per verificare schemi e condizione atletica in attesa del campionato.

