SERIE C – De Laurentiis: “Questa categoria non ha ragione d’esistere…”

Nelle scorse settimane si era parlato molto, forse anche troppo, di una composizione della Serie B a 40 squadre. Veniva dato per scontato uno stravolgimento del format dei campionati, invece così non è stato con la Lega Pro che continua a rappresentare 60 squadre distribuite in tre gironi. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il patron di Napoli e Bari Aurelio De Laurentiis si è scagliato proprio contro l’attuale Serie C:

“Bisogna innanzitutto sistemare la Serie C, che non ha ragione di esistere. Forse meglio fare una B2, o al massimo due gironi di serie B per limitare i costi“.

Parole forti, quelle utilizzate da De Laurentiis che si sarebbe chiaramente schierato a favore di una B d’Elite.

