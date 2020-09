CATANIA IN LEGA PRO – TIFO REWIND: dal ricordo di “Gabbo” agli sfottò, passione rossazzurra sugli spalti

12 novembre 2017: 10.688 spettatori presenti allo stadio “Angelo Massimino” per assistere a Catania-Catanzaro, gara valida per la 14/a giornata del girone C di Serie C. Entusiasmo per la conquista della terza vittoria consecutiva, nel contesto di una classica del calcio meridionale caratterizzata da un’antica rivalità sportiva. Cori, applausi e sfottò tra le due tifoserie ricordando, inoltre, il decimo anniversario della scomparsa del giovane sostenitore della Lazio Gabriele Sandri, noto anche come “Gabbo”, ucciso da un colpo di pistola sparato dall’agente Luigi Spaccarotella nel 2007. Al triplice fischio dell’arbitro, spazio unico per la festa del popolo rossazzurro che spinge il Catania a proseguire con ancora più forza e vigore la corsa all’inseguimento del Lecce capolista.

Ecco il filmato contenente le immagini del “Massimino” festante contro il Catanzaro:

