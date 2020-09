SERIE C: presentazione calendari 2020/21, ci siamo

Dopo avere ufficializzato i gironi, il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha stabilito che oggi, mercoledì 16 settembre, i calendari per la stagione 2020-2021 del campionato di Serie C verranno sorteggiati dalle ore 17 presso la sede della Lega. Sarà possibile seguire la diretta su Raisport.

Il Consiglio si è inoltre dato appuntamento alla prossima riunione che si terrà entro i primi giorni della prossima settimana per approfondire le tematiche relative alle difficoltà attuative dei protocolli sanitari, alla necessità di una graduale riapertura degli stadi ed alla ripartizione dei contributi rivenienti dalla mutualità ex legge Melandri. Il Direttivo ha altresì manifestato grande apprezzamento per la decisione del Consiglio Federale di istituire sin dalla stagione 2020-2021 il campionato Primavera tre – Berretti, campionati in stretta correlazione con quelli di serie A e B che consentirà di far maturare i giovani calciatori.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***