SERIE C: ecco il calendario completo del Catania, si parte con la Paganese

Il cammino del Catania nel campionato di Serie C 2020/21, indicando le partite valide per l’andata ed il ritorno sulla base del calendario sorteggiato in queste ore. Esordio al “Massimino” con la Paganese. Primo derby, in casa contro il Trapani a ottobre. Al cospetto del Palermo, gara d’andata che si giocherà in trasferta il mese successivo.

ANDATA

27 settembre, Catania – Paganese

4 ottobre, Monopoli – Catania

7 ottobre, Catania – Juve Stabia

11 ottobre, Catania – Trapani

18 ottobre, Virtus Francavilla – Catania

21 ottobre, Catania – Ternana

25 ottobre, Bari – Catania

1 novembre, Catania – Vibonese

8 novembre, Palermo – Catania

11 novembre, Catania – X

15 novembre, Teramo – Catania

22 novembre, Catania – Turris

29 novembre, Avellino – Catania

6 dicembre, Catania – Cavese

13 dicembre, Viterbese – Catania

20 dicembre, Potenza – Catania

23 dicembre, Catania – Catanzaro

10 gennaio, Casertana – Catania

17 gennaio, Catania – Y

RITORNO

24 gennaio, Paganese – Catania

31 gennaio, Catania – Monopoli

3 febbraio, Juve Stabia – Catania

7 febbraio, Trapani – Catania

14 febbraio, Catania – Virtus Francavilla

17 febbraio, Ternana – Catania

21 febbraio, Catania – Bari

28 febbraio, Vibonese – Catania

3 marzo, Catania – Palermo

7 marzo, X – Catania

14 marzo, Catania – Teramo

17 marzo, Turris – Catania

21 marzo, Catania – Avellino

28 marzo, Cavese – Catania

3 aprile, Catania – Viterbese

11 aprile, Catania – Potenza

14 aprile, Catanzaro – Catania

18 aprile, Catania – Casertana

25 aprile, Y – Catania

IL CALENDARIO COMPLETO DEL GIRONE C (formato PDF)

