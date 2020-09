MERCATO: Catania, pochi altri innesti per completare la rosa e varie uscite da formalizzare

Perfezionati gli ingaggi di Zanchi, Maldonado, Albertini, Gatto, Izco, Rosaia e Sarao con il rientro dal prestito al Milan di Pecorino, Arena e Distefano (da non escludere per uno dei due, o entrambi, una eventuale nuova cessione a titolo temporaneo), il Catania continua a muoversi sul mercato al fine di assicurare al tecnico Giuseppe Raffaele una rosa completa e ben assortita in tutti i reparti. Si prevedono pochi altri innesti da qui alla chiusura del calciomercato. In porta l’arrivo di Santurro ed un altro portiere qualora Martinez fosse ceduto, in difesa almeno due (o tre) centrali, in avanti altri due attaccanti (una punta e un esterno). Per il resto, in uscita, si cerca di perfezionare le cessioni di Furlan, Mazzarani, Mujkic, Vicente, Barisic, Curcio e Curiale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***