SERIE C – Riammissione, il Bisceglie spera. Il Presidente: “Avevamo smesso di crederci…”

Il Presidente del Bisceglie Vincenzo Racanati, intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport parla della possibile riammissione in Serie C dei nerazzurri:

“Non nego che avevamo smesso di credere alla possibilità di una Serie C. Nessuno in società pensava che la posizione del Picerno potesse essere così grave. Fino a qualche giorno fa avevamo programmato una Serie D tranquilla, adesso aspettiamo la decisione finale. Eventualmente ci attiveremo da un punto di visto organizzativo, cercando anche di ampliare l’assetto societario. Continuiamo a lavorare, come sempre fatto, per adeguarci in maniera migliore alla categoria”.

