MERCATO: Ternana, dall’Umbria rimbalza il nome di Calapai ma…

La Ternana cerca rinforzi sull’out difensivo destro e la stampa umbra rilancia il nome di Luca Calapai come potenziale profilo. Il Catania, tuttavia, per bocca dello stesso tecnico Giuseppe Raffaele ritiene Calapai un elemento tra i migliori della categoria e di fondamentale importanza per l’interpretazione del suo modo di fare calcio. Inoltre l’ex rossazzurro Cristiano Lucarelli ha tenuto a precisare, in più di un’occasione, che sul mercato preferirebbe non guardare al Catania per una forma di rispetto nei confronti degli etnei, evitando di alimentare eventuali polemiche con la piazza.

