SERIE C – Romano (Pres. Viterbese): “Devono per forza catapultarci nel girone C?”

La Viterbese continua a manifestare perplessità, in merito alla sempre più probabile partecipazione dei laziali ancora una volta nel girone C di Serie C. Il Presidente Marco Arturo Romano non nasconde la propria insoddisfazione, ai microfoni di tuttoc.com:

“Noi siamo la squadra più a Nord che ha fatto il Girone C, non abbiamo una trasferta vicina. Non è questione di squadre ma di logistica. Il Grosseto sta 10 km più a nord e sta nel Girone A mentre noi nel Girone C. La provincia di Viterbo alla fine confina con la Toscana, per la Viterbese è troppo penalizzante. Noi facciamo sempre tantissimi chilometri, tutte le trasferte per noi sono pesanti tralasciando la Ternana. Siamo l’unica squadra del Lazio in Serie C, dobbiamo per forza essere catapultati nel girone meridionale?”.

