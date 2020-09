SERIE C: uccisi l’arbitro De Santis e la compagna, il cordoglio della Lega Pro

Tragedia a Lecce. Il 30enne arbitro di Serie C Daniele De Santis è stato ucciso a coltellate. Con lui è morta anche la compagna Eleonora Manta. All’arrivo dei soccorsi i due erano già deceduti. Notizia che ha sconvolto l’ambiente. Secondo le prime testimonianze, in casa di De Santis ci sarebbe stata una furiosa lite. Prima le urla, poi il silenzio totale e un uomo che scappa. Il fuggitivo vestito di nero e passamontagna sul volto, sarebbe stato visto dai vicini con un grosso coltello in mano, probabilmente la stessa arma con la quale ha ucciso i due giovani. Le forze dell’ordine hanno setacciato tutta la zona e organizzato posti di blocco in città.

“De Santis era considerato un arbitro emergente – si legge all’interno de La Gazzetta dello Sport – al quinto anno in Lega Pro è stato impegnato nello scorso campionato, a fine giugno, anche nella gara playoff Catanzaro-Teramo ed era designato come quarto uomo nel match di Coppa Italia di domani tra Monopoli e Modena. Seguito con attenzione nell’ultima stagione era ritenuto tra i papabili per una promozione”.

Il cordoglio della Lega Pro:

“Nessuna parola riesce a descrivere il dolore della Lega Pro, dei suoi vertici, dei club, dei giocatori e del nostro calcio per la prematura scomparsa dell’arbitro Daniele De Santis e della compagna Eleonora. Lo vogliamo ricordare con il sorriso di quando era in campo e per la sua grande passione per la Serie C, che considerava una famiglia.

La violenza distrugge, la violenza ha strappato due giovani vite che nutrivano sogni e aspettative. La violenza è il nemico numero 1 da contrastare in ogni sua forma”.

Francesco Ghirelli si unisce con i Vicepresidenti Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon, il Segretario Generale Emanuele Paolucci e il Direttivo di Lega Pro al cordoglio della famiglia De Santis e della famiglia della compagna di Daniele, dell’AIA e della CAN C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***