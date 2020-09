TORRE DEL GRIFO: ancora una doppia seduta di lavoro, domenica giornata di riposo

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, la dodicesima doppia seduta del ritiro pre-campionato. In mattinata, sessione d’allenamento condotta in piscina. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione, mister Raffaele ha disposto e diretto lo svolgimento di una serie di partite a tema. Allenamenti individualizzati per i neo-rossazzurri Gatto, Albertini e Zanchi, in attesa dell’esito del secondo tampone per aggregarsi ai compagni. Domani, giornata di riposo.

