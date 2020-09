Con la quindicesima doppia seduta nel ventiseiesimo giorno di lavoro a Torre del Grifo, si è concluso oggi il ritiro pre-campionato del Catania. In mattinata, forza e prevenzione in palestra; nel pomeriggio, esercitazioni tattiche e partitella. In gruppo anche il neo aquisto Rosaia. Domani, in programma un allenamento pomeridiano.

