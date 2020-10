ADDIO FERRIGNO: il cordoglio del Calcio Catania

Nota ufficiale Calcio Catania

La prematura scomparsa di Fabrizio Ferrigno, che ha affrontato la malattia con esemplare coraggio, desta in noi profondo cordoglio. Nel corso della sua esperienza dirigenziale nell’area tecnica del Calcio Catania, in un contesto di estrema difficoltà, fu apprezzato per i valori professionali e umani.

Non dimenticheremo la sua determinazione, il suo sorriso, il suo rispetto, la sua competenza, il suo amore per il calcio.

Il Calcio Catania porge sincere condoglianze alla famiglia Ferrigno.

