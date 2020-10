ATTACCO: abbuffata di esterni per Raffaele

L’organico rossazzurro registra la presenza di numero calciatori che possiedono le caratteristiche di esterni d’attacco. Segnale evidente di quanto il tecnico Giuseppe Raffaele punti sulla forza d’urto del Catania attraverso le fasce laterali. Oltre all’accoppiata Sarao-Pecorino e Reginaldo-Gatto, l’ex allenatore del Potenza ha espressamente chiesto alla società d’intervenire sul mercato anche per portare alle pendici dell’Etna Emmausso, Piovanello, Vrikkis e Piccolo che vanno ad aggiungersi ai riconfermati Biondi e Manneh. Profili interessanti, messi prontamente a disposizione del mister di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale ha più volte espresso il concetto che, nel corso di una lunga ed estenuante stagione, “gli esterni non bastano mai” come accaduto lo scorso anno a Potenza. Più o meno ci sarà spazio per tutti, da qui al termine della stagione ed il 3-4-3 sarà il sistema di gioco più frequentemente utilizzato dal Catania.

