DA ‘LA SICILIA’ – Nicolosi: “Il Catania sta rinascendo, la città ci aiuti. Con la Ternana potrebbe essere l’ultima gara a Lentini”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Il Catania sta rinascendo e la città credo sia contenta ma adesso deve aiutarci”. Titola così il quotidiano, citando parole rilasciate da Gaetano Nicolosi, maggiore azionista della Sigi.

“Abbiamo ottenuto due brillanti vittorie dopo avere rifatto la squadra compiendo sacrifici non indifferenti – si legge – Ora anche il Village di Torre del Grifo è rifiorito, in prospettiva sarà una risorsa importante. La partenza lanciata della squadra conferma che si è ben lavorato ma ovviamente non lasciamoci andare alle facili euforie. C’è ancora tanto da fare. Manto erboso? Ci siamo rivolti a una ditta qualificata che sta effettuando un intervento tampone. Dopo la partita con la Ternana dovremmo tornare in un terreno di gioco che non sia più paragonabile a un campo di patate. Se la natura e mi riferisco al campo non ci creerà problemi, quella con la squadra di Lucarelli sarà l’ultima partita fuori casa”.

