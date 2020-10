BARI-CATANIA: i rossazzurri non perdevano al “San Nicola” da 15 anni

Con quello disputato lunedì sera, sale a 28 il numero di confronti tra Bari e Catania giocati nel capoluogo pugliese, di cui 12 vinti dai biancorossi a fronte di dieci pareggi e sei affermazioni rossazzurre. Mai, in partite di campionato, i baresi avevano piegato la resistenza del Catania con più di un gol di scarto. Riuscirono a farlo solamente in Coppa Italia, imponendosi per 2-0 nella lontanissima stagione 1939/40 e 4-0 il 25 agosto 2002. Il Bari non si aggiudicava i tre punti al “San Nicola” contro il Catania dal 9 aprile 2005. Allora le due squadre militavano in B e Davide Carrus firmò al 49′ il gol del definitivo 1-0. Dopo quattro risultati utili consecutivi nella storia del Catania a Bari (una vittoria e tre pareggi tra Serie B ed A), i rossazzurri interrompono la striscia positiva in terra pugliese.

