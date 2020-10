CALCI PIAZZATI: da Rosaia a Maldonado, tante soluzioni a disposizione di Raffaele

I successi di una squadra di calcio passano inevitabilmente dalla cura dei dettagli. L’efficacia sui calci piazzati può rappresentare il punto di forza di un collettivo capace di replicare specifiche situazioni di gioco mediante la perseveranza dell’esercizio.

Il Catania sin qui visto all’opera ha dimostrato di essere efficiente sulle palle inattive. I tre gol realizzati nelle primissime uscite di campionato non sono frutto del caso ma di situazioni provate in allenamento e replicate con successo in partita. Il colpo di testa vincente di Claiton contro la Paganese su corner battuto da Vicente, l’altrettanto imperioso stacco di Silvestri a Monopoli su punizione calciata da Rosaia e lo schema che ha portato al gol Tonucci contro la Juve Stabia.

Il tecnico rossazzurro Giuseppe Raffaele è consapevole di avere in carniere molteplici soluzioni. Dall’uomo assist Rosaia a Dall’Oglio (autore di un gol su punizione lo scorso anno a Pagani) fino allo specialista Maldonado, senza dimenticare giocatori tecnicamente eccelsi come Reginaldo, Piccolo, Emmausso e Gatto in grado di poter fare la differenza sotto questo aspetto. Un’arma in più per un Catania che vuole spiccare il volo in campionato.

