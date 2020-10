CAMPILONGO, anche lui contro il Catania: “Come è stato fatto iscrivere al campionato?”

Poco tempo fa le parole dell’ex Presidente della Lega Pro Mario Macalli hanno fatto discutere, tirando in ballo il Catania. Altrettanto succede con l’esperto ex allenatore della Cavese Salvatore Campilongo, nel corso di un’intervista concessa a Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it:

“La Lega Pro non è più in grado di gestire la situazione e credevo si facessero delle riforme ben presto, ma così non è stato. Il momento che si sta vivendo a Trapani è assurdo. Si sapeva da prima del Covid che la società aveva problemi. Mi chiedo come è stato fatto iscrivere in Serie C, chi controlla cosa fa? Spiace dirlo ma già è un campionato falsato. Il Catania si legge di tantissimi debiti, come è stato fatto iscrivere? Per non parlare di Foggia e Bisceglie. Il Bisceglie mi aveva contattato due volte per andare ad allenare ma ho declinato perchè anche lì la situazione non è chiara e non mi va di fare teatrini e tarantelle varie”.

