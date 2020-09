SERIE C – Macalli contro il Catania: “Non andava ammesso al campionato…”

Mentre tiene banco il caos societario a Trapani, l’ex Presidente della Lega Pro rilascia alcune dichiarazioni sul tema, ai microfoni di tuttoc.com, facendo un paragone inappropriato col Catania in merito a quanto sta accadendo nella sponda granata della Sicilia:

“Il Trapani? Penso che sia ormai fuori dal campionato, serve una decisione severa e quindi non basta solo la partita persa. Bisognerebbe chiedere a chi controlla: come hanno fatto a iscrivere una società piena di debiti? Sicuramente la proprietà avrà delle giustificazioni, ma così non si può andare avanti. Quando c’ero io non mi sono mai fidato dei controlli, vedevo queste cose; quando uno è dentro conosce bene il sistema. Ad esempio, se il Catania non ha pagato tre stipendi come puoi ammetterlo? Non può giocare”.

Evidentemente il signor Macalli non è a conoscenza del fatto che il Catania ha pagato e continua a pagare per la mancata corresponsione degli stipendi, fatto che risale alla precedente gestione societaria. Inoltre l’attuale proprietà ha onorato gli impegni iscrivendo regolarmente la squadra al campionato e garantendo gli emolumenti ai propri tesserati.

