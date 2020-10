EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Catania, ottimo staff e mercato positivo”

A proposito della penalizzazione inflitta (per la quale il Catania spera in uno sconto, avendo presentato ricorso), l’ex rossazzurro Francesco Millesi si sofferma sulla squadra dell’Elefante, fiducioso che recuperi al più presto il terreno perduto:

“Sono punti importanti per una squadra che dovrà lottare per il salto di categoria, purtroppo era inevitabile la sanzione, ma credo che recupereranno in fretta – spiega a tuttoc.com – Anche il Catania sta migliorando a livello organizzativo, non era facile allestire una squadra e partire nonostante i problemi lasciati dalla vecchia proprietà, all’interno hanno un ottimo staff, Pantanelli su tutti conosce bene la piazza ragion per cui sarà un valore aggiunto per la squadra. Il mercato è positivo, hanno preso calciatori interessanti ovviamente bisognerà valutarli in campo e non per ciò che hanno fatto in passato”.

