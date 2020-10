CASO MAZZARANI: contratto depositato, ma bisogna attendere un altro passaggio

Regolarmente firmato e depositato il contratto di Andrea Mazzarani per la cessione di quest’ultimo dal Catania al Livorno. Ma attenzione, perchè la vicenda non si è ancora del tutto conclusa. Affinchè il trasferimento diventi a tutti gli effetti concreto, il Livorno è chiamato a presentare alla Lega una fideiussione da un milione di euro. Fino a quando questo non accadrà, l’allenatore amaranto Alessandro Dal Canto non potrà avere a disposizione Mazzarani e gli altri innesti. Se la fideiussione non arriverà entro otto giorni dalla chiusura del mercato, salterà la cessione al Livorno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***