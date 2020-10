CATANA – TERNANA: biglietto gratis per i titolari delle Card

In attesa delle indicazioni definitive e vincolanti relative agli accessi consentiti allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini in occasione di Catania-Ternana, ricavate ai sensi del DPCM del 13 ottobre 2020, il Calcio Catania rende noto che i titolari delle quattro Catania Card 11.700 potranno ricevere gratuitamente un biglietto valido per assistere alla gara, in programma mercoledì 21 ottobre alle 20.45.

Le modalità e la tempistica per inoltrare la richiesta del tagliando saranno rese note dopo l’ufficialità delle indicazioni suddette e nelle forme compatibili con la normativa di riferimento.

