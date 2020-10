CATANIA 1-0 JUVE STABIA (Video): gli highlights della partita

Le azioni salienti della partita, valida per la 3/a giornata del girone C di Serie C, che il Catania ha vinto di misura allo stadio “Angelino Nobile-Sicula Trasporti Stadium” contro la Juve Stabia. Match che, lo ricordiamo, è stato deciso da un gol messo a segno al 23′ del primo tempo dal difensore ex di turno Denis Tonucci.

Catania-Juve Stabia 1-0 Catania-Juve Stabia 1-0 | Sintesi Video Posted by Calcio Catania on Wednesday, 7 October 2020

