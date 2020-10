CATANIA – JUVE STABIA: probabili formazioni, quali variazioni per mister Raffaele?

Ipotesi di formazione per il match Catania-Juve Stabia, valevole per la terza giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi alle ore 18:30 con diretta sulla piattaforma Eleven Sports.

In casa rossazzurra sono previste poche variazioni rispetto alla vittoriosa trasferta di Monopoli. Peppe Raffaele dovrebbe mandare in campo Martinez a protezione dei legni, Tonucci, Claiton e Silvestri a comporre il pacchetto arretrato, Calapai, Rosaia, Vicente, Biondi e Zanchi in qualità di possibili pedine del centrocampo (con Welbeck e Izco alternative in mezzo) e il tandem Sarao-Reginaldo a completare lo schieramento di partenza (ma scalpitano anche Gatto ed Emmausso). Non si esclude il passaggio al 3-4-3. Non convocati Santurro, Pinto, Maldonado, Dall’Oglio e Arena.

Pasquale Padalino dovrebbe privilegiare l’inserimento nella formazione titolare del portiere Tomei, dei difensori Codromaz, Troest, Allievi e Rizzo, dei centrocampisti Mastalli, Berardocco e Scaccabarozzi e degli attaccanti Golfo, Romero e Cernigoi. Non convocati Russo, Lia, Orlando e Bentivegna.

Dirigerà l’incontro il signor Marini della sezione AIA di Trieste, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Valente di Roma 2 e Salama di Ostia Lido e dal IV ufficiale Cosso di Reggio Calabria. La partita avrà luogo allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco dell’“Angelo Massimino”.

