PADALINO (all. Juve Stabia): “Catania, anche noi vogliamo portare a casa il risultato”

Al termine del calciomercato e in vista della gara che si giocherà mercoledì contro il Catania, l’allenatore della Juve Stabia Pasquale Padalino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali gialloblu:

“Che partita mi aspetto? Una partita caratterizzata dalla difficoltà di giocare ogni tre giorni. Due squadre che vengono da un risultato positivo con la voglia entrambe di portare a casa il risultato. Formazione? In base anche alla disponibilità dei nuovi arrivi e complice la condizione di chi ha già giocato, ci saranno valutazioni fino all’ultimo momento. Il mio pensiero sul calciomercato della Juve Stabia? Acquisti che per il campionato che abbiamo immaginato di fare, rispecchiano le caratteristiche che avevamo in mente. Per fare un bilancio preciso e dettagliato sarà presa in considerazione la condizione psicofisica e la velocità di inserimento dei nuovi. Come giudico il livello del girone? Troppo presto per poter dare un giudizio con le squadre ancora in rodaggio. Il nostro obiettivo è essere tra le squadre che desiderano fare un campionato positivo e con ambizioni, provando ad andare sempre oltre i propri limiti”.

