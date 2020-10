CATANIA: si torna in Puglia, caccia ad una nuova impresa

Nuova trasferta pugliese per il Catania, quarta dell’anno solare 2020. Dallo 0-0 di Francavilla Fontana maturato lo scorso gennaio al definitivo 0-1 di Bisceglie (gol di Salandria) prima del lockdown. Era la squadra di Lucarelli, che nel girone di ritorno prometteva bene ma ha dovuto interrompere il percorso in campionato a causa della sospensione dello stesso determinata dall’emergenza Covid. Poi, il Catania guidato da Raffaele si è recato sul campo tradizionalmente ostico di Monopoli, andando a vincere ancora una volta di misura, in virtù della rete siglata da capitan Silvestri al minuto 53. Adesso il Catania torna in Puglia dove affronterà la Virtus Francavilla, già incontrata due volte quest’anno includendo il 3-2 inflitto ai Play Off a giugno. In quel caso si giocava al “Massimino”: Biondi, Curcio e Pinto ribaltarono le reti di Perez e Vazquez. Ora, reduci da due successi consecutivi, i rossazzurri cercano conferme.

