CATANIA SOCIAL – Emmausso: “Esordio con i tre punti, non potevo desiderare altro”

“Esordio +3 non potevo desiderare altro vamos ragazzi questo è lo spirito giusto!”. Parole su Instagram di Michele Emmausso, neo-acquisto del Catania. Dopo i 9 gol realizzati la scorsa stagione con la maglia della Vibonese, l’attaccante è ripartito dalla sponda rossazzurra della Sicilia esordendo subito con una vittoria, oltretutto ottenuta al cospetto di un avversario importante per la categoria. L’auspicio, per il calciatore, è che sia l’inizio di una lunga serie di soddisfazioni in casacca rossazzurra.

