CATANIA SOCIAL – Emmausso: “La strada è lunga…”

Ko per 3-1 maturato contro la Ternana allo stadio “Angelino Nobile”, Catania sconfitto con il risultato di 4-1 dal Bari in terra di Puglia. Ma ancora “la strada è lunga”, come sottolinea Michele Emmausso sui social. L’attaccante rossazzurro ha lasciato intendere, con questo breve messaggio, che la squadra dell’Elefante è pronta a risollevarsi nel contesto di un percorso in cui il Catania può ancora ampiamente dire la sua.

Sta per aprirsi un mese di novembre intenso sul rettangolo verde ma anche sul fronte extra campo. Il Catania, ingoiato il rospo, scalpita per riprendere la retta via e ritrovare l’entusiasmo che aveva caratterizzato il periodo precedente. Sarà importante che anche il neo-acquisto Emmausso dia il meglio di sè, magari trovando la via del gol già da domenica proprio contro la sua ex squadra.

