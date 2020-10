NOVEMBRE ROSSAZZURRO: dalla Vibonese all’Avellino, sei partite in programma

Vanno in archivio gli impegni stagionali di ottobre, mese che si è concluso con due recenti sconfite consecutive nell’ultimo periodo, mettendo di fronte al Catania i duri ostacoli Ternana e Bari. Il calendario evidenzia sei partite da giocare per i rossazzurri a novembre. Si comincia domenica contro la Vibonese di scena a Lentini, poi l’atteso derby di Palermo (non slitterà se non ci saranno complicazioni legate al Covid in casa rosanero). Successivamente gli etnei ospiteranno il Bisceglie, sarà anche la volta della difficile trasferta di Teramo. Chiuderanno la Turris in Sicilia e l’ambizioso Avellino al “Partenio”.

01.11. 15:00 Catania – Vibonese

09.11. 21:00 Palermo – Catania

12.11. 20:45 Catania – Bisceglie

15.11. 15:00 Teramo – Catania

22.11. 15:00 Catania – Turris

29.11. 15:00 Avellino – Catania

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***