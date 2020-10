CATANIA SOCIAL – Izco: “Spolli, meriti tutto il rispetto del mondo”

Messaggio social rivolto da Mariano Izco all’ex rossazzurro ed amico Nicolas Spolli, dopo che quest’ultimo ha deciso di non rivestire la maglia del Catania, appendendo le scarpette al chiodo:

“Ricordo ancora il primo giorno di ritiro quando arrivasti al Catania.

Primo allenamento ad Assisi insieme alla squadra, andiamo tutti in campo ma manca un giocatore: “Ma dov’è minch** è Spolli?” ci chiedevamo tutti.

Diciamo che addormentarsi al primo giorno di ritiro non fu il miglior biglietto di visita possibile. Eppure da lì in poi ne abbiamo vissute di tutti i colori, ti sei sempre dimostrato un grandissimo professionista, abbiamo vissuto insieme mille battaglie, momenti felici e momenti difficili. Ma li abbiamo vissuti sempre insieme, perché è questo che fanno due fratelli. E poi come dimenticare Los Vulcanos e il tuo mitico tamburo.

Siamo cresciuti insieme ed è stato un onore condividere con te tanti anni della mia carriera.

Non ti nascondo che mi sarebbe piaciuto continuare a lottare insieme un altro po’, per portare il nostro Catania dove merita davvero.

Hai preso una scelta difficilissima in questi giorni e l’hai presa da uomo vero, mettendo avanti il bene del Catania.

Del resto lo dici sempre: “Del exito y del fracaso hay que salir vestido”.

È per questo che meriti tutto il rispetto del mondo.

Ed è per questo che anche se non ci sarai fisicamente, sarai sempre parte di questo magico Catania.

Ti voglio bene Flaco y buena suerte para todos”.

