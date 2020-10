DA ‘LA SICILIA’ – Spolli: “Catania, no per amore ma parlerò con Pellegrino”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Catania, ho detto no per amore”. Così titola il quotidiano sintetizzando il pensiero di Nicolas Spolli, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. L’ex difensore rossazzurro ha aggiunto in particolare che “ero stanco e non al meglio, avrei fatto un torto alla mia squadra del cuore. Il Catania, come cantano i tifosi, è a ‘squadra do me cori’ e sarà sempre così. Ricordi? Quanti successi eccellenti. Le vittorie in casa della Juventus e tra le mura amiche con l’Inter sono state il massimo”. Ci sarà comunque spazio all’interno del progetto Catania? L’argentino ha ammesso di andare a Torre del Grifo “per salutare Pellegrino e parlare d’altro”. Con riferimento al positivo avvio di stagione della squadra di mister Raffaele, Spolli sottolinea che “hanno cominciato bene, sono certo che daranno filo da torcere a tutti”.

