CATANIA SOCIAL – Maldonado: “250 giorni dopo, quanto mi sei mancato…”

Esordio in casacca rossazzurra per Luis Maldonado a Francavilla Fontana. Finalmente, dopo avere risolto i problemi burocratici legati al tesseramento.

“250 giorni dopo… quanto mi sei mancato”, ha voluto sottolineare il giocatore ecuadoregno sui social riferendosi al pallone che, in competizioni ufficiali, non vedeva appunto da ben 250 giorni. Maldonado, infatti, non scendeva in campo dalla prima decade di febbraio. Allora militava tra le file dell’Arzignano Valchiampo e pareggiò 2-2 contro la Triestina, in occasione della 25/a giornata di Serie C girone B. Una gara che, tra l’altro, vide andare a segno l’ex rossazzurro Vincenzo Sarno, autore del momentaneo 1-1 ospite. Il ritorno sul rettangolo verde è stato sicuramente positivo per Maldonado, giocando con eleganza, precisione e dimostrando di possedere anche buone capacità d’interdizione.

